В Краснознаменске наполовину достроили образовательный комплекс

В Краснознаменске продолжается строительство образовательного комплекса, в состав которого войдут школа и детский сад, стройготовность объекта достигла 53%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение откроют в 2027 году. Пока специалисты выполняют устройство внутренних инженерных систем, отделку, работы по устройству фасадов, благоустройство территории.

Площадь здания превысит 7 тыс. кв. м, комплекс будет включать в себя школу на 550 учеников и детский сад, рассчитанный на 220 мест. Внутри обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для предпрофессиональной подготовки, актовый и спортивные залы, библиотеку, медблок и столовую и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.