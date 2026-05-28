Вторые сутки непогоды: шквалистый ветер в Пермском крае рвет провода и повреждает автомобили

В Пермском крае второй день подряд бушует шквалистый ветер. Стихия валит деревья, которые падают на припаркованные автомобили и обрывают линии электропередачи, сообщил properm.ru.

По информации издания, падающие стволы деревья в среду, 27 мая, повреждали припаркованные автомобили, заборы и ограждения, преграждали пешеходные дорожки и проезжую часть. В некоторых случаях деревья падали прямо на крыши жилых домов и припаркованные рядом машины.

По имеющимся данным, в результате этих инцидентов обошлось без пострадавших. В одном из микрорайонов ветром также сорвало металлическую кровлю с уличной парковки. Коммунальные службы и спасатели продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. О последствиях непогоды местные жители сообщают в соцсетях.

По информации издания, в некоторых населенных пунктах региона отсутствует электроэнергия. Ликвидацией последствий занимаются 11 бригад. В их составе — свыше 30 квалифицированных специалистов. Задействовано 12 единиц спецтехники. Изначально все основные работы планировалось завершить до окончания среды.

