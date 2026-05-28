В Московской области проведут ремонт дорог к детским лагерям

В ходе ремонтного сезона 2026 года в Подмосковье планируют провести ремонт семи региональных дорог, которые ведут к местам детского отдыха, работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Качество дорог напрямую влияет на организацию детского отдыха, ведь наша цель — сделать путь для детей удобным и безопасным», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в шести округах специалисты Мосавтодора обновят 45 км покрытия на семи региональных дорогах. Это обеспечит удобный маршрут к детским лагерям, уточнил министр.

Так, например, дорожники уже обновляют покрытие на участке дороги МЕТК — Акатово (2,7 км) в Егорьевске, который проходит через деревни Акатово и Жучата до пересечения с Егорьевским шоссе, а также деревне Акатово, где расположен спортивно-оздоровительный лагерь Ракета. В Клину работы затронут дорогу М-10 «Россия» — Зубово — МБК, которая ведет сразу к двум детским оздоровительным лагерям «Орленок» и «Вымпел», и так далее.

