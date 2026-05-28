«График захвата внимания»: стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри специально отвлекают публику от Карла III

Королевские эксперты бьют тревогу: Меган Маркл и принц Гарри, судя по всему, разработали хитрую стратегию, чтобы оставаться в центре информационной повестки, пишет RadarOnline. Речь идет о так называемом «графике захвата внимания». Его цель — каждый раз, когда Букингемский дворец делает важное заявление или члены королевской семьи отправляются в публичную поездку, Сассексы выдавали порцию новостей, способную переключить внимание таблоидов на себя.

Яркий пример произошел недавно. В разгар рабочей поездки короля Карла III и королевы Камиллы в Северную Ирландию Меган Маркл опубликовала в соцсетях трогательные фотографии с принцем Гарри. Публикация была приурочена к восьмой годовщине их свадьбы. Совпадение? Королевские обозреватели уверены, что нет.

В ход идет все: от публичных заявлений до тщательно отобранных снимков. В королевских кругах такое поведение вызывает разочарование и растущее напряжение. Поведение Сассексов там называют нелепым и возмутительным.

Однако, судя по всему, Гарри и Меган не собираются менять свою стратегию. Они по-прежнему живут в Калифорнии и продолжают использовать любую возможность, чтобы напомнить о себе. Даже если для этого приходится перебивать новости о работающем монархе.

