Белявцева продолжает занимать статус акционера в компании «ФрутоНяня»

Ольга Белявцева, одна из самых богатых женщин в России, продолжает занимать статус акционера в компании «ФрутоНяня», сохранив миноритарную долю в акционерном обществе «Прогресс» после того, как структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, приобрели контрольный пакет данной компании, сообщил РБК.

По данным одного из источников, сделка по приобретению мажоритарного пакета «Прогресса» завершена, и ее стоимость могла превысить 75 млрд руб.

Антон Чертков, генеральный директор Evermount Capital Group, управляющего активами Ольги Белявцевой, отказался раскрыть подробности сделки, однако подтвердил, что Белявцева останется в числе акционеров компании.

РБК также обратился в НЛМК для получения дополнительных объяснений по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что самым богатым россиянином был признан бизнесмен Андрей Мельниченко. Его состояние оценили примерно в $25,2 млрд.