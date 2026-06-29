Без бандитов и КГБ: американец разрушил мифы о России и решил сдать паспорт США

Сайрус Фриберг из Калифорнии впервые приехал в Россию в 2013 году по студенческому обмену. Спустя девять лет он вернулся, а в 2025-м принял окончательное решение остаться. В интервью RT 33-летний американец рассказал, как русистика в США расходится с реальностью, почему Москва обошла Нью-Йорк и Париж в его личном рейтинге и что его привлекает в жизни во Владимире.

Уроженец Напы, штат Калифорния, Сайрус Фриберг изучал русский язык, историю и культуру в Колорадском университете. Первая поездка в Петербург на год стала для него откровением: вместо бандитов с улиц и агентов КГБ на каждом углу он увидел обычных людей, которые просто живут и работают.

«Помню только ощущение, как будто попал в кино. А наши фильмы показывают Россию не в лучшем свете. Я ничего не понимал, чувствовал себя беспомощным, голова шла кругом. Я был иммигрантом, чужаком в чужой стране, в одном из немногих мест, где, попади я в беду, дядя Сэм помочь бы не смог. Из-за этого поначалу было страшно», — отметил он.

Этот опыт заставил его пересмотреть взгляды не только на нашу страну, но и на собственную родину.

В 2022 году Сайрус вновь приехал в РФ — преподавать английский, а в 2025-м окончательно обосновался во Владимире. Выбор пал на этот город неслучайно: хотелось увидеть Россию не только через Москву и Петербург, а преподавать именно в местной школе. Сейчас американец планирует получить вид на жительство, а в перспективе — и гражданство, хотя понимает, что ради этого, возможно, придется отказаться от американского паспорта.

Из всех городов мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон и Берлин, Сайрус называет Москву самой впечатляющей. Отдельный восторг — столичное метро, которое он считает лучшим из всех, где доводилось бывать. При этом Владимир нравится ему своей камерностью и исторической атмосферой: здесь проще понять город, чем в мегаполисе.

Самые большие трудности эмигранта — разлука с семьей. Родственники сначала считали его затею безумной, особенно в 2022-м, но теперь уже привыкли. Главное открытие в России, по словам Сайруса, — иная система ценностей: здесь больше внимания уделяют обществу в целом, а не гипертрофированному индивидуализму, как в Штатах. И, конечно, он отмечает отличное мороженое и продолжает самообразование — сейчас читает книгу Джона Рида о революции, чтобы восполнить пробелы, оставленные американской академической программой.