Без боли не значит безопасно: дерматолог развенчала главные мифы о родинках

Меланома на ранних стадиях не болит — именно это заблуждение врач-дерматолог Красногорской клинической больницы Марина Русак назвала самым опасным. В День диагностики меланомы 26 мая специалист в беседе с REGIONS объяснила, почему травма родинки не ведет к раку, обречен ли человек со множеством невусов и зачем нужна дерматоскопия, если ничего не беспокоит.

Первый и самый коварный миф гласит: если родинка не болит, она безопасна. Русак предупреждает, что это не так.

«Отсутствие боли не говорит о безопасности родинки. На ранних стадиях меланома и другие злокачественные опухоли кожи нередко протекают бессимптомно. Болевой синдром чаще появляется уже при распространенном процессе», — пояснила врач.

Сигналами к визиту у специалисту должны стать изменение формы и размера, асимметрия, неровные края, неоднородный цвет, появление черных, красных или белесых участков, а также зуд, кровоточивость или воспаление. Быстрый рост новых пигментных образований во взрослом возрасте — еще один тревожный звоночек.

Второй миф: содрал родинку — жди рака. Эксперт успокаивает: механическая травма сама по себе не вызывает злокачественного перерождения. Но она может привлечь внимание к уже существующим патологическим изменениям. При случайном повреждении достаточно обработать место антисептиком и следить за заживлением. А вот повод для обращения к врачу — это долго не проходящее воспаление, изменение цвета или формы, повторяющиеся кровотечения, увеличение или болезненность. Особое внимание стоит уделять невусам, которые постоянно трутся об одежду, ремень или бритву.

Третий миф: много родинок — это приговор. Действительно, большое количество невусов считается фактором риска, но не гарантирует болезни, подчеркнула дерматолог. Таким пациентам необходим регулярный контроль у дерматолога или онколога с проведением дерматоскопии. Обычно профилактический осмотр рекомендуют раз в год, а при наследственной предрасположенности или атипичных невусах — чаще.

Удалять все родинки подряд профилактически не требуется. Своевременное иссечение подозрительного образования, напротив, помогает предотвратить развитие злокачественного процесса, резюмировала врач.