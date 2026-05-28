Без паники и доплат: названы 3 законных способа вернуть деньги за отмененный тур в Анталью

В связи с отзывом временных разрешений у турецкой авиакомпании Air Anka на выполнение чартерных программ в регионы РФ, Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам скорректировать планы на отдых, пока туроператоры экстренно расселяют людей на курортах и ищут замену самолетам. Об этом пишет Российская газета.

Причины блокировки рейсов и отмены полетной программы

Катализатором кризисной ситуации на турецком направлении стало полное прекращение полетов турецкого перевозчика Air Anka в Российскую Федерацию. Как сообщили источники в Минтрансе РФ, срок действия временных разрешений и дополнительных допусков на выполнение чартерных программ, которые Росавиация выдавала авиакомпании, официально истек 25 мая 2026 года. При этом турецкая сторона, не имея на руках согласованных слотов и допусков от российских авиавластей, коммерциализировала и до конца октября продала свои будущие провозные емкости крупным игрокам туристического рынка.

Росавиация заявила, что заявки Air Anka на продление и открытие новых рейсов после 25 мая удовлетворены не будут, поскольку дефицита кресел на турецком направлении со стороны других авиакомпаний не наблюдается. В результате тысячи россиян, планировавших вылететь на отдых или вернуться домой чартерными программами, столкнулись с массовыми отменами.

Ситуация с туристами в Турции и регионах РФ

Сбои в авиасообщении затронули прямые маршруты между Средиземноморским побережьем Турции и целым рядом крупных промышленных центров России. На текущий момент география транспортного коллапса выглядит следующим образом:

Застрявшие на курортах пассажиры: С трудностями при вылете из Антальи столкнулись туристы, направлявшиеся в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи и Минеральные Воды.

Туристы, ожидающие вылета в РФ: Гражданам, которые приобрели путевки, но еще не покинули пределы России, рекомендовано воздержаться от поездок в Анталью на ближайшие даты.

Заказчиками чартерных программ на бортах Air Anka выступали крупные федеральные туроператоры Anex и «Интурист». В официальном заявлении РСТ подчеркивается, что компании работают с пострадавшими клиентами точечно, подбирая наиболее компромиссные варианты. Туроператоры за собственный счет продлевают проживание застрявших россиян в турецких отелях и ведут экстренные переговоры с альтернативными авиаперевозчиками для организации вывозных рейсов.

3 сценария действий для российских туристов

Для граждан, чьи полетные документы были оформлены на бланках авиакомпании Air Anka, представители туриндустрии разработали три базовых сценария минимизации ущерба:

1. Оперативный перенос дат путешествия

Для тех, кто находится в России, оптимальным решением является перенос сроков вылета в Турцию на более поздние (дальние) даты летнего сезона. Предполагается, что к этому моменту туроператоры успеют перераспределить квоты мест на рейсы других турецких и российских авиалиний.

2. Полный финансовый возврат

Клиенты, не готовые менять график отпусков, имеют законное право аннулировать тур и запросить у туроператора полный возврат денежных средств в связи с невозможностью исполнения контракта по вине авиаперевозчика.

3. Ожидание вывозных бортов на курорте

Находящимся в Анталье гражданам необходимо оставаться на связи с гидами и представителями Anex/«Интуриста». Расходы на отели до момента подачи резервных самолетов полностью покрываются за счет принимающей стороны.