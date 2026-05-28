Валиеву и Трусову включили в основной состав сборной России

Издание «Тверь и спорт» опубликовало информацию о составе основной сборной России по фигурке в одиночном женском катании. В список были включены Александра Трусова и Камила Валиева.

Валиева не выступала в официальных соревнованиях, которые учитываются при формировании сборной, с зимы сезона 2023/24, Трусова — с осени 2022 года. Главным же критерием включения в сборную являются результаты в минувшем сезоне. Правда, в правилах есть оговорки, и один из пунктов подходит под случай с Трусовой. Спортсменка прерывала карьера из-за декретного отпуска.

Валиева в декабре приступила к тренировкам, отбыв четырехлетний бан за допинг. В документе Федерации фигурного катания на коньках России «Порядок формирования спортивных сборных команд РФ по фигурному катанию на коньках» нет прямого пункта, который позволил бы Валиеву сразу же включить в основной состав сборной.

Также в основной состав вошли Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Мария Захарова, Дарья Садкова и Камила Нелюбова включены в резервный состав.

