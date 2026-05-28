Собака в доме может быть не только источником шерсти на диване, но и настоящей поддержкой для психики, пишет Parade со ссылкой на психолога Мишель Голдман. По ее словам, питомец не заменяет терапию и подходит не каждому, но для многих людей собака снижает стресс, добавляет радости и помогает держаться на плаву в трудные периоды.

Первый плюс — меньше тревоги. Игры, прогулки и простое поглаживание собаки связывают со снижением кортизола, гормона стресса, и ростом окситоцина, который отвечает за привязанность.

Второй — больше положительных эмоций. Собака встречает хозяина так, будто он вернулся с великой победы, а не просто из магазина. Это действительно может поднимать настроение.

Третий плюс — стабильность. В периоды расставаний, потерь или жизненных перемен питомец остается постоянной точкой опоры.

Еще собака способствует режиму: ее нужно кормить, выгуливать, укладывать спать. Для человека такая структура дня тоже может быть полезной.

Пятый плюс — движение. Даже короткие прогулки помогают телу, а через него и психике.

Шестой — эмоциональная регуляция: собака может заземлять во время тревоги, горя или паники.

И наконец, питомец помогает общаться. На прогулках люди чаще знакомятся, разговаривают и чувствуют себя увереннее. Главное — помнить: собаке тоже нужны время, деньги, уход и внимание на долгие годы.