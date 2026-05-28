«Я беременный!»: какую финальную игру затеял Чикатило в зале суда в 1992 году

Разбор уловок самого известного советского серийного убийцы на судебном процессе 1992 года, история трагической ошибки следствия и специфика психопатологии, которую эксперты-психиатры признали вменяемостью.

Происхождение псевдонима «Гражданин Икс» и симуляция безумия

Осенью 1992 года во время заседаний Ростовского областного суда Андрей Чикатило превратил процесс в эпатажное театральное представление. Он выкрикивал абсурдные лозунги («Линолеум не воровал!», «Я беременный!»), заголялся и требовал, чтобы суд и пресса именовали его исключительно «Гражданином Икс». За этим псевдонимом скрывался холодный расчет: подсудимый пытался симулировать глубокое психическое расстройство, надеясь избежать расстрела и отправиться на принудительное лечение.

Подсудимый заявлял, что оговорил себя под гипнозом или наркозом. Однако три судебно-психиатрические экспертизы, включая специалистов Института имени Сербского, признали его полностью вменяемым. Известный психиатр Александр Бухановский, допрашивавший маньяка, подтвердил: поведение Чикатило в клетке — это не сумасшествие, а истерика обреченного преступника.

Трагедия Александра Кравченко и юридический тупик

Поиски преступника сопровождались тяжелейшими ошибками правоохранительной системы, главной из которых стало дело девятилетней Елены Закотновой, убитой в 1978 году в поселке Грушевка.

Арест и приговор невиновного: Следователи «пришили» это преступление Александру Кравченко, имевшему судимость за изнасилование. Опираясь на выбитые признания, суд проигнорировал его железное алиби. Расстрельный приговор в итоге заменили на 15 лет заключения.

Заздалая справедливость: Кравченко вышел на свободу только в 1990 году, когда Чикатило подробно описал убийство Закотновой в дневнике Бухановского. В 1992 году Кравченко покончил с собой.

Юридический парадокс: В 1993 году Верховный суд РФ исключил этот эпизод из дела Чикатило за недоказанностью. В итоге смерть первой жертвы юридически так и осталась не закреплена ни за одним убийцей.

Психология зла: импотенция, фроттаж и месть ножом

Медицинский анализ показал, что Чикатило являлся «серийным убийцей растормаживающегося типа». Его тяга к насилию росла как наркотическая зависимость, требуя каннибализма и некрофилии для достижения разрядки. Из-за органической импотенции классическое насилие было ему недоступно. Маньяк практиковал фроттаж (получение оргазма через трение одежды) и имитировал половой акт с помощью ножа, получая удовлетворение непосредственно от мучений и агонии жертв.

Следствие долго шло по ложному следу, ища двух разных преступников, так как Чикатило нападал на женщин, девочек и маленьких мальчиков. Психиатры объяснили атаки на мальчиков подсознательной местью за детскую травму времен нацистской оккупации. Халатность с анализами крови и разъездной характер работы снабженца позволяли ему безнаказанно совершать убийства в Ростовской области, Краснодарском крае, на Украине и в Узбекистане до 1990 года.

Судебная арифметика: сколько жертв осталось в деле?

Изначально Чикатило инкриминировали 53 доказанных убийства при 56 заявленных эпизодах (оперативники подозревали более 65). Итоговый приговор 1992 года — смертная казнь. Однако позже Верховный суд РФ тщательно перепроверил материалы дела. Из-за нехватки прямых улик инстанция исключила ряд эпизодов, и официальное число доказанных жертв «Ростовского потрошителя» сократилось до 43.