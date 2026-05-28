Названа реальная стоимость содержания авто в Подмосковье: аналитики посчитали скрытые расходы водителей

Исследование «Авито Авто» раскрыло среднегодовые затраты на б/у машины в Московской области, определило самые экономичные модели и показало, почему немецкий автопром бьет по карману сильнее остальных.

Сколько стоит «бесплатная» езда: методика расчетов

В первом квартале 2026 года аналитики платформы «Авито Авто» изучили базу объявлений и выяснили, что средняя стоимость владения подержанным автомобилем (возрастом до 10 лет) в Московской области составляет 108 тысяч рублей в год. Эта сумма отражает не рыночную цену машины при покупке, а реальную финансовую нагрузку на кошелек автовладельца за 12 месяцев эксплуатации.

Эксперты суммировали четыре ключевые статьи расходов:

Затраты на покупку топлива (исходя из среднегодовых показателей пробега в 13 700 км);

Ежегодный обязательный полис ОСАГО;

Региональный транспортный налог;

Проведение одного планового технического обслуживания (ТО).

Рейтинг экономичности: от Skoda Rapid до Nissan Qashqai

Управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин подчеркивает: эксплуатационные расходы — главный фактор ликвидности машины на вторичном рынке. Минимальные чеки на обслуживание фиксируются у моделей с небольшим объемом двигателя, простой конструкцией и развитой сервисной сетью.

Ежегодные затраты на топ-модели распределились так:

Модель автомобиля Затраты на владение в год (рубли) Skoda Rapid (абсолютный лидер) ~ 81 000 Lada Granta ~ 82 000 Volkswagen Polo ~ 83 000 Ford Focus / Hyundai Solaris по ~ 84 000 Kia Rio ~ 85 000 Skoda Octavia / Lada Vesta по ~ 88 000 Geely Coolray ~ 90 000 Kia Ceed ~ 91 000 Mazda 6 / Renault Logan / Sandero Stepway по ~ 93 000 Nissan Qashqai ~ 94 000

География брендов: почему «немцы» дороже «китайцев»

Страна происхождения бренда напрямую диктует ценник на запчасти и расходники. Дешевле всего в Подмосковье обходится содержание отечественных и корейских марок (около 98 тысяч рублей в год), а также стремительно набирающего обороты китайского автопрома (порядка 99 тысяч рублей).

За европейские и японские машины владельцам приходится выкладывать уже по 115–116 тысяч рублей, а за американские — около 119 тысяч. Лидерами по дороговизне стали немецкие автомобили со средним чеком 126 тысяч рублей в год. Основная причина — конструктивно мощные двигатели и высокая стоимость оригинальных комплектующих.

Почему Москва платит больше Крыма и Магадана

Региональный фактор существенно перекраивает бюджет автомобилистов. Заместитель директора департамента андеррайтинга Дмитрий Соколов напомнил, что цена ОСАГО рассчитывается по строгой формуле Банка России, где решающую роль играет территориальный коэффициент. Из-за этого полис для Lada Vesta в столичном регионе обойдется примерно в 7,7 тысячи рублей, тогда как в Крыму — всего в 2,8 тысячи.

Влияет и климат: в Поволжье и Центральной России за счет мягких условий содержание машины держится в пределах 94–98 тысяч рублей. На Севере и Дальнем Востоке из-за трат на прогрев, логистику топлива и ускоренный износ масел, аккумуляторов и резины ценник перешагивает за 110 тысяч рублей, а на Камчатке и в Магаданской области доходит до рекордных 120–130 тысяч.