Зеленая терапия: как дача снижает стресс и перезагружает мозг

Дача — это не просто грядки, заборы и теплицы. Ученые давно обратили внимание на интересный феномен: владельцы загородных участков в среднем оказываются спокойнее, здоровее и просто счастливее тех, кто предпочитает проводить выходные дни в городе. О причинах этого явления рассказывает подмосковный психолог Елена Морганюк в материале REGIONS.

Как земля влияет на гормональный фон: биохимия дачного отдыха

«Земля — это естественный регулятор нашей нервной системы. Можно годами пить антидепрессанты, а можно выкопать грядку с укропом. Конечно, серьезные болезни лечит врач. Но в качестве профилактики дача работает лучше любой аптеки», — говорит Елена Морганюк.

Второй фактор полезного воздействия дачи — так называемая «зеленая терапия»

Человек с точки зрения эволюции приспособлен к жизни в окружении растений и деревьев. Человеческий мозг испытывает настоящий отдых, когда созерцает зеленую листву. Данный факт подтвержден экспериментами с использованием электроэнцефалографии. Всего 15 минут наблюдения за садом или лесом достаточно, чтобы мозг переключился из состояния тревожной настороженности в режим спокойного восстановления.

В городе же вокруг преобладают бетон, асфальт, бесчисленные вывески и мерцающие экраны. Мозгу приходится постоянно обрабатывать огромный поток лишней информации. Он устает даже тогда, когда человек просто сидит в кафе, пассивно поглощая визуальные раздражители.

На даче же вся эта визуальная «какофония» исчезает. Взгляд отдыхает, скользя по зелени, небу, изгибам стволов деревьев. Этот феномен называется «непроизвольное внимание». И, по утверждению психологов, восстанавливается оно только в естественной, природной среде.

«Настоящий отдых — это смена обстановки и сброс информационной нагрузки. Дача дает это лучше любого курорта. Там нет бесконечного шума, рекламы и спешки. Только ты, земля и растения. И мозг благодарит тебя за это снижением тревоги», — объясняет Елена Морганюк.

Физическая активность без принуждения и насилия над собой

Безусловно, спорт полезен для здоровья, но заставлять себя идти в тренажерный зал после тяжелого рабочего дня крайне сложно. На даче же физическая нагрузка возникает сама собой, органично и ненавязчиво. Человек копает лунки, пропалывает грядки, подрезает кустарники, перетаскивает тачку с землей. При этом никто не заставляет его это делать, никто не требует сиюминутного результата и не сравнивает его с соседом по беговой дорожке.

И парадокс в том, что за день таких «добровольно-принудительных» движений набирается нагрузка, сопоставимая с полноценной пробежкой. Специалисты Гарвардского университета подсчитали: два часа работы в саду или огороде по своему энергозатратному эффекту примерно равны 40 минутам интенсивной ходьбы или 20 минутам бега. Однако здесь человек не задыхается, не следит за пульсом и не страдает от рутины и скуки. Он просто занимается делом, которое приносит ему удовольствие и дает наглядный, осязаемый результат.

«Дача — идеальное место для восстановления отношений. И даже если вы просто молча сидите на веранде и смотрите на закат — это уже терапия. Слов не нужно, присутствие важнее. На даче люди учатся быть вместе, не мешая друг другу. А потом переносят этот навык в городскую квартиру», — советует Елена Морганюк.

