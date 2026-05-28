Актер из сериала «Эмили в Париже» Пьер Дени не смог победить редкую болезнь

Французский актер Пьер Дени, которого миллионы зрителей запомнили по роли Луи де Леона в нашумевшем сериале «Эмили в Париже», ушел из жизни. Ему было 69 лет, сообщает Daily Mail. Причиной смерти стал быстро прогрессирующий боковой амиотрофический склероз (БАС) — тяжелое заболевание нервной системы, также известное как болезнь Шарко. Эффективного лечения от него не существует, и болезнь неумолимо забирает силы.

Карьера Дени не ограничилась ролью в проекте Netflix. До прихода в «Эмили в Париже» он был настоящей легендой французского телевидения. Актер снялся более чем в 500 эпизодах популярной мыльной оперы «Завтра принадлежит нам».

Также его запомнили по ролям в сериалах «Фабио Монтале», «Женщина чести» и «Пять сестер». Его талант и харизма делали его узнаваемым даже в эпизодических ролях.

