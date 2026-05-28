Меньше еды — дольше жизнь: гастроэнтеролог рассказала, какой секрет скрывает народная мудрость

Многие наверняка слышали фразу: «Нужно есть меньше, чтобы дольше жить». Часто ее воспринимают как народную мудрость, передаваемую из поколения в поколение. Однако за этой простой на первый взгляд рекомендацией стоят десятки серьезных научных исследований. О том, что с научной точки зрения означает понятие «умеренное снижение калорийности», как именно такая диета тормозит процессы старения и какие внутренние механизмы при этом запускаются в человеческом организме, REGIONS рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

Что значит «умеренное урезание калорий» и как это действует

Умеренное сокращение калорийности — это вовсе не голодовка. Речь идет о том, чтобы уменьшить общее суточное количество потребляемой энергии (измеряемой в калориях) примерно на 20–30 процентов от обычного для человека объема.

При этом важно, чтобы организм по-прежнему получал все необходимые ему витамины, минералы и прочие питательные вещества. Простыми словами: нужно есть немного меньше, но при этом пища должна быть качественной.

Почему такой подход приносит результат

За долгую историю эволюции человека было немало периодов, когда еды катастрофически не хватало. В результате организм приспособился переключаться в так называемый «режим выживания» при снижении поступающих калорий.

В этом состоянии тело перестает тратить энергию на рост и размножение, направляя все ресурсы на восстановление и защиту от повреждений. Как выяснили ученые, именно этот древний механизм и помогает замедлить процессы старения.

«Представьте, что организм — это дом. При обычном питании он постоянно строит новые комнаты. При ограничении калорий он перестает расширяться и начинает делать капитальный ремонт: чинит крышу, укрепляет фундамент, утепляет стены. Именно этот переход из режима „роста“ в режим „восстановления“ и замедляет старение», — говорит Светлана Черепицына.

Научные исследования демонстрируют, что контролируемое сокращение суточной калорийности приносит реальную пользу организму. Вот лишь некоторые из подтвержденных эффектов:

снижение артериального давления и уменьшение в крови уровня так называемого «плохого» холестерина;

улучшение работы сердечной мышцы и состояния сосудов;

повышение восприимчивости тканей к инсулину (чувствительности);

нормализация гормонального фона;

улучшение когнитивных функций — памяти и способности концентрироваться;

уменьшение риска развития возрастных заболеваний, в числе которых сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и нейродегенеративные расстройства.

«Важно понимать: речь не идет о жестких диетах. Достаточно снизить калорийность на 10-15 процентов. Например, если вы обычно съедаете 2000 калорий в день, достаточно уменьшить эту цифру до 1700-1800. И делать это нужно не голоданием, а заменой высококалорийных продуктов на более полезные», — объясняет Светлана Черепицына.

Как механизм работает на молекулярном уровне

Ученые выяснили, какие именно молекулярные структуры отвечают за положительный эффект от уменьшения калорийности рациона. Ключевую роль в этом процессе играют особые белки, называемые сиртуинами. Их можно сравнить с «охранниками» клетки: они отслеживают возникающие повреждения и запускают механизмы их исправления. Когда калорийность питания снижается, сиртуины активируются и начинают работать гораздо интенсивнее.

Второй важный белок носит название AMPK. По сути, это «энергетический датчик» клетки. Когда ресурсов поступает меньше обычного, AMPK включает программы, отвечающие за выживание и восстановление.

Оба этих белка подавляют активность третьего комплекса — mTOR. Последний регулирует клеточный рост. В условиях обильного питания он находится в активной фазе. Однако при снижении поступающей энергии активность mTOR падает, и клетка переключается с режима роста на режим самообновления и ремонта повреждений.

«Не нужно голодать. Нужно есть чуть меньше, но качественнее. Замените жареную картошку на запеченную, сладости — на фрукты, белый хлеб — на цельнозерновой. И помните: умеренное снижение калорий — это образ жизни, а не временная диета», — говорит Светлана Черепицына.

