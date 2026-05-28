В Павлово-Посадском округе появится питомник для растений

К рестьянско-фермерскому хозяйству в Павлово-Посадском округе передадут 54,6 га земли для развития сельского хозяйства, где создадут питомник растений. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

По словам главы КФХ, на участке будут выращивать саженцы плодово-ягодных и хвойных растений, в том числе садовые и декоративные виды яблонь, а также туи, ели и сосны. В 2026 году предстоит провести работы по расчистке участка от кустарника и молодой поросли из сосен и берез, в следующем - планируется заняться посадками.

Напомним, что в Подмосковье действует господдержка для аграриев и фермеров, субсидия возмещает до 50% затрат на реализацию проектов с учетом предельной стоимости работ на гектар. Узнать подробнее об этом можно на интерактивном портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.