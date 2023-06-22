Бизнес-омбудсмен Подмосковья поделился опытом защиты предпринимателей с коллегами из 45 регионов

Мероприятие проходит в Ярославской области. В нем участвуют бизнес-омбудсмены из сорока пяти российских регионов, сообщила пресс-служба Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Как отметил Головнев, на совещании защитники бизнеса поделились наработанными практиками, обсудили проблемы, с которыми сталкиваются каждый день, реализацию федеральных и региональных мер поддержки, а также уголовное преследование предпринимателей. Этой теме посвятили отдельную сессию.

Отмечается, что все предложения, которые были озвучены в ходе совещания, будут направлены Уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову и главе правительства Михаилу Мишустину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что цифровизация процессов при работе с бизнесом приводит к росту экономических показателей.