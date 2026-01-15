Бюджетные премии в карман начальника: как в краснодарском центре творчества организовали схему отбора денег у работников

В Краснодаре завершился судебный процесс по громкому делу о превышении должностных полномочий. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, бывший директор Центра детского и юношеского технического творчества и его заместитель признаны виновными в незаконном отборе премиальных выплат у сотрудников учреждения.

Следствие установило, что экс-директор Владимир Щебетун потребовал от своей заместительницы Анны Москаленко собрать с педагогов денежные средства, которые предназначались им в качестве премий. Общая сумма, которую руководитель намеревался получить, составляла 1,5 миллиона рублей. В случае отказа сотрудников передавать деньги, Щебетун угрожал им созданием проблем на рабочем месте.

Москаленко, находясь в служебной зависимости, в конце декабря 2024 года проинформировала педагогов о требовании директора. В итоге ей удалось собрать с них 494 тысячи рублей, к которым добавила шесть тысяч рублей из собственных средств. Передать всю требуемую сумму Щебетуну она не смогла, после чего оперативники ФСБ задержали экс-директора.

Суд вынес приговор: Владимиру Щебетуну назначено 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Анне Москаленко — 3 года условно.