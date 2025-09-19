Блогерша Дукалис пожаловалась на шум в Патриарших прудах

Известная российская блогерша Ксения Дукалис, чья настоящая фамилия — Дукельская, проживающая в Москве в районе Патриарших прудов, выразила недовольство тем, что активная жизнь на улице ей мешает. Об этом она рассказала в интервью со Светланой Бондарчук, которое доступно на YouTube.

Дукалис высказала мнение, что данный район и без того насыщен различными активностями, начиная от кришнаитов и заканчивая представителями различных аллеей. Она добавила, что улицы напоминают бурлящий котел.

По словам блогерши, Патриаршие пруды «заразились бешенством» и стали очень оживленным местом. Она подчеркнула, что на улицах царит значительный шум, однако в то же время отметила, что очень привязана к своему району.

