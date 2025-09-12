Москвич на каблуках стал звездой Сети после актов вандализма

В западной части Москвы неординарный гражданин, прославившийся дефиле на высоких каблуках и уничтожением шлагбаумов, ближайшую неделю проведет в изоляции. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Москвач».

В сообщении уточняется, что житель района Шелепиха, замеченный в актах вандализма, включая разрушение ограждений и разбрасывание отходов, а также в хождении на каблуках, будет находиться под административным арестом в течение семи дней. Отмечается, что видеозаписи с участием эпатажного персонажа стали вирусными в интернете и привлекли внимание средств массовой информации.

Опубликованные материалы демонстрируют, как мужчина беспечно избавляется от мусорных пакетов, бросая их прямо на припаркованные автомобили, а также целенаправленно повреждает шлагбаумы на территории двора.

Ранее сообщалось, что в Кемерово мужчина чуть не разгромил заправку из-за отказать дать ему прикурить.