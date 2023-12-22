Боевая путана: проститутка в Москве избила полицейского ложкой для обуви

Рейд правоохранителей по столичным притонам закончился конфузом для 24-летнего оперативника в штатском. Как информирует ТАСС, ровесница полицейского встретилась с ним в ее квартире. После того, как мужчина «дал ночной бабочке деньги вперед», он показал ей удостоверение сотрудника. И тут внезапно что-то пошло не так.

Путана оказалась не робкого десятка, показав оперативнику, что такие фортели не входили в ее планы на ночь. Собственно, 24-летняя проститутка Катя для начала брызнула полицейскому в лицо из перцового баллончика, затем до кучи как следует отходила правоохранителя в штатском по голове металлической ложкой для обуви, вытолкав мужчину пинками в подъезд.

«Инцидент произошел на Ленинском проспекте в Москве. С прибывшим подкреплением нарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции», - рассказал собеседник агентства.

Итог рейда следующий: девушку задержали, оперативник в больнице с ожогами обоих глаз и лица первой степени. Также у полицейского зафиксированы ушибы мягких тканей головы. По факту произошедшего проводится проверка.