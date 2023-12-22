Бойцы отряда разведки ВС РФ уничтожили бронемашины с офицерами ВСУ под Купянском
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Боевое слаживание мобилизованных в очередной раз показало силу российского оружия в зоне проводимой РФ спецоперации на Украине.
Как сообщили в Минобороны РФ, военнослужащие группировки войск «Запад» Армии России на Купянском направлении уничтожили два вражеских бронеавтомобиля с находившимся внутри командным составом ВСУ.
«Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчет мобильного 120-миллиметрового миномета оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.
Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.