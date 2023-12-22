Бойцы отряда разведки ВС РФ уничтожили бронемашины с офицерами ВСУ под Купянском

«Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчет мобильного 120-миллиметрового миномета оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.