По его словам, самая большая ошибка — ждать, пока боль исчезнет сама. Постоянная травматизация способна привести к скрытым изменениям: воспалениям, появлению кист и другим проблемам, которые без обследования не заметить. Особенно опасна внезапная сильная боль в мошонке — при перекруте яичка счет идет на часы. Врач подчеркнул, что запрещать спорт не нужно, но важно научить детей говорить о боли. Правильная реакция родителей — не ругать и не обесценивать жалобы, а один раз сходить к специалисту и убедиться, что все в порядке. Главное правило для семей спортсменов, по его словам, — помнить, что боль не всегда просто часть тренировки, иногда это сигнал, который нельзя игнорировать.