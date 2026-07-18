Боль в паху — не всегда спорт: детский уролог сказал, когда счет идет на часы
Хирург-уролог Никитский: боль в паховой области — это не всегда часть тренировки
Детский хирург-уролог Михаил Никитский предупредил, что мальчики часто скрывают боль в паховой области или мошонке, боясь показаться слабыми, а родители нередко списывают жалобы на спорт, передает «Мослента».
По его словам, самая большая ошибка — ждать, пока боль исчезнет сама. Постоянная травматизация способна привести к скрытым изменениям: воспалениям, появлению кист и другим проблемам, которые без обследования не заметить. Особенно опасна внезапная сильная боль в мошонке — при перекруте яичка счет идет на часы. Врач подчеркнул, что запрещать спорт не нужно, но важно научить детей говорить о боли. Правильная реакция родителей — не ругать и не обесценивать жалобы, а один раз сходить к специалисту и убедиться, что все в порядке. Главное правило для семей спортсменов, по его словам, — помнить, что боль не всегда просто часть тренировки, иногда это сигнал, который нельзя игнорировать.