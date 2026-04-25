Более 100 человек отправятся в историческую экспедицию на остров Шумшу

Завершилась регистрация на участие в исторических экспедициях на остров Шумшу – место проведения Курильской десантной операции и последней крупной битвы Второй мировой войны, где войска Красной армии одержали победу над милитаристской Японией.

В конкурсном отборе приняли участие более 600 человек из 89 субъектов Российской Федерации. По итогам оценки конкурсных заданий для поездки на остров в июле-августе 2026 года приглашены 110 победителей из 44 регионов страны. Среди лидеров по числу отобранных участников – Москва (12 человек), Московская область (11 человек), Волгоградская область (9 человек) и Санкт-Петербург (5 человек).

Экспедиции пройдут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по поручению Президента России Владимира Путина. В 2026 году запланировано шесть туристических заездов для молодежных групп. Участники займутся разработкой образовательных и просветительских материалов: создадут аудиогиды, подкасты, документальные сериалы и методические пособия. Эти ресурсы впоследствии внедрят в образовательный процесс – их будут использовать в школах, музеях и молодежных клубах по всей стране.

Главная цель проекта – сохранить историческую память и помочь молодому поколению осознать значение подвигов предков. Через исследовательскую деятельность и личный опыт участники разработают современные форматы подачи информации о подвиге воинов-дальневосточников.

Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодежи при поддержке программы «Больше, чем путешествие».

