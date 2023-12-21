Более 100 детей в Саратове сняли с поезда Тюмень - Адлер, отправив в больницу

Повышение температуры одного 125 отдыхавших в лагере в Сочи детей стал причиной экстренной госпитализации всех школьников, возвращавшихся домой через Саратовскую область.

Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, более 100 детей после осмотра на месте специалистами Роспотребнадзора были сняты с поезда Тюмень - Адлер и отправлены в саратовскую инфекционную больницу.

«Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь», - написал глава региона.

Он отметил, что ситуация в настоящее время находится под особым контролем Роспотребнадзора. Другие подробности снятия детей с поезда не приводятся.