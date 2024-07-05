Более 170 пар отметили семейные юбилеи в Кашире и Ступино, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Все они получили выплаты в преддверии Дня семьи, любви и верности.

В ведомстве отметили, что в Ступино юбилеи отметили свыше 110 пар, в Кашире — 60 пар.

Оформить выплату может один из супругов в паре, прожившей в браке более пятидесяти лет. Подать соответствующее заявление можно на областном сайте госуслуг. После этого выплаты будут начисляться в автоматическом режиме.

Если пара прожила в браке пятьдесят лет, размер выплаты составит пять тысяч рублей. Максимальная выплата составляет девять тысяч рублей — для пар, которые прожили вместе от семидесяти лет.