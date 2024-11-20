Более 30 лифтов заменили в домах Ивантеевки и Пушкино в 2024 году

В 16 многоквартирных домах Городского округа Пушкинский провели капитальный ремонт общего имущества, в рамках которого установили новые подъемные устройства, сообщила региональная пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно данным регионального ведомства, всего заменили 36 лифтов. В частности, в г. Ивантеевка работы провели по следующим адресам: ул. Первомайская, д. 27; ул. Толмачева, д. 21 и д. 16; ул. Трубниковская, д. 4; Советский проспект, д. 24. В г. Пушкино замену выполнили по двум адресам: мкр. Дзержинец, д. 7 и д. 8.

Ход работ контролировался специалистами. Объекты должны быть безопасными для пользования жильцами. Особое внимание уделяли приему готовой работы. В мероприятиях в обязательном порядке принимали участие надзорные органы муниципалитета и представители общественности.

Важно также, что все необходимые для замены лифтов комплектующие производят на предприятиях, расположенные на территории Московской области. Это позволит в случае необходимости оперативно устранить любую проблему.

В регионе активно реализуют программу капремонта. В частности, с начала ее действия в Подмосковье обновили 13,5 тыс. лифтов. В некоторых городских округах потребность в выполнении работ по замене лифтового оборудования была более актуальной.