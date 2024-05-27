Более 60 человек переедут в рамках реновации в новый жилой комплекс в подмосковном Раменском

По программе реновации в Раменском городском округе расселят два аварийных многоквартирных дома в рабочем поселке Ильинский на Московской улице. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве жилищной политики Московской области.

Ожидается, что из безнадежно устаревшего жилья в современные и комфортные дома со всей необходимой инфраструктурой переедет шестьдесят два человека. Напоминаем, что целью программы реновации является сокращение ветхого и аварийного фонда, создание комфортных условий проживания и качественное обновление городских территорий.

Строительство нового жилого комплекса «G3 Театральный» идет полных ходом. Застройщик уже завершил монолитные работы на всех этажах 11 жилых секций камерного малоэтажного загородного квартала. Завершаются работы по гидроизоляции и обратной засыпки цокольного этажа. Ведется подготовка к кровельным работам.