Более 600 клиентов «Почты России» из Подмосковья стали потенциальными донорами костного мозга в 2023 году

Шестьсот пятьдесят восемь клиентов «Почты России», проживающих в Подмосковье, стали потенциальными донорами костного мозга по итогам прошлого года.

Так, указанное количество жителей в 2023-м отправили почтой биообразцы в лабораторию регистра, а также подтвердили свое желание стать донорами.

В общей сложности, в регистре насчитывается более 91 тысячи доноров. Свыше 24 тысяч заявок было подано посредством «Почты России».

Стать потенциальным донором костного мозга могут все здоровые жители РФ в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого нужно подать заявку на этом сайте. После этого добровольцу отправят специальный набор для взятия биоматериала, анкету и другие необходимые документы.