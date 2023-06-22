Пассажиры Мострансавто совершили свыше девяноста миллионов поездок по социальным картам в Подмосковье

С начала года число поездок пассажиров Подмосковья на автобусах Мострансавто, которые они оплачивали социальными картами жителя Подмосковья и москвича, превысило 90,6 миллиона. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что наибольшее число льготных поездок было зафиксировано на десятом МАП в Королеве. В тройку также вошли двенадцатый — в Ногинске и восьмой — в Химках. При этом самым популярным маршрутом у пассажиров стал первый, который следует от станции Подлипки до улицы Силикатная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о переменах, которые произошли в подмосковном Зарайске за последнее время, в том числе, в транспортной инфраструктуре.