Пассажиры Мострансавто совершили свыше девяноста миллионов поездок по социальным картам в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С начала года число поездок пассажиров Подмосковья на автобусах Мострансавто, которые они оплачивали социальными картами жителя Подмосковья и москвича, превысило 90,6 миллиона. Об этом рассказали в областном Минтрансе.
В сообщении ведомства уточнили, что наибольшее число льготных поездок было зафиксировано на десятом МАП в Королеве. В тройку также вошли двенадцатый — в Ногинске и восьмой — в Химках. При этом самым популярным маршрутом у пассажиров стал первый, который следует от станции Подлипки до улицы Силикатная.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о переменах, которые произошли в подмосковном Зарайске за последнее время, в том числе, в транспортной инфраструктуре.