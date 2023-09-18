Более десяти «Народных троп» обустроено в Красногорске за год

За 2023 год в подмосковном городском округе Красногорск благоустроили более десятка «народных троп». Все работы провели по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Напомним, что народные тропы - это пешеходные маршруты, которые не были заложены по архитектурному плану. Однако горожане сами протоптали их, добираясь пешком до важных объектов инфраструктуры: детских садов, школ, остановок общественного транспорта и других. А городские администрации и правительство региона обращают на них внимания и благоустраивают, чтобы сделать комфортными и безопасными.

Так, в Красногорске благоустроили тропинки в самом городе, а также в Нахабино, Петрово-Дальнем и Дмитровском. Все пешеходные дорожки привели к единому стандарту, расширили и заасфальтировали, установили стенды с информацией и обновленным логотипом программы «Пешком».