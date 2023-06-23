Более полумиллиона выписок из домовой книги заказали жители Подмосковья с начала года

Жители Подмосковья могут получить выписку из домовой книги на региональном портале госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что после перевода в электронный вид данная услуга практически сразу вошла в топ-3 самых популярных услуг на региональном портале и продолжает лидировать.

Для того, чтобы получить архивную выписку, достаточно в строке с адресом объекта оставить комментарий «архивная». При этом если приложить актуальную выписку из ЕГРН, то нужный документ поступит в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что цифровизация процессов приводит к росту экономических показателей.