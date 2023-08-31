Более шести тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе

«Всего с 10 апреля уже ликвидировано 614 навалов общим объемом 15 840 кубометров», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, в регионе наметилась позитивная динамика по уборке отходов среди тех округов, который в начале месяца были в отстающих. Ряд округов существенно продвинулись в этой работе, в том числе, Богородский, Волоколамский, Домодедово, Шатура и Электросталь. Однако Филимонов добавил, что в Наро-Фоминском округе эти показатели ухудшились.