Более ста жителей Подмосковья приняли участие в экологической акции «Чистый лес» в августе

Еще 133 жителя Московской области приняли участие в акции «Чистый лес» в августе, сообщили в областном Комлесхозе.

«Экологические субботники прошли в Дмитровском, Звенигородском, Луховицком и Подольском лесничествах. С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные граждане убрали 97 кубометров мусора и 89 кубометров неликвидной древесины», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, участники акции убирают сухостой, валежник и мелкий бытовой мусор. Всего за время проведения акции с лесных участков убрали 105 кубометров мусора и 269 кубометров неликвидной древесины.