Более тысячи автолюбителей столпились у Крымского моста в ожидании проезда

На 1:00 ночи четверга, 28 августа, в очереди у Крымского моста со стороны Керчи насчитывается более тысячи машин, сообщает Телеграм-канал о ситуации на мосту.

Время ожидания проезда по путепроводу составляет более трех часов, уточняется в публикации оперштаба.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1069 транспортных средств», — говорится в сообщении на 1.00 мск.

Напоминаем, что проезд по Крымскому мосту открыт для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Грузовые транспортные средства могут попасть в Крым либо через новые территории, либо воспользовавшись Керченской паромной переправой.