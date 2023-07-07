Более восьмиста пятидесяти граждан ожидают завершения строительства в ЖК «Митино Дальнее»

Дольщики совместно с представителями Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья осмотрели ход работ по возведению многоквартирных домов в деревне Брехово в Химках. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что подрядчик представил подробную всю информацию выполняемым работам, а также дал разъяснения по срокам завершения возведения объектов.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что дольщики ЖК «Пушкарь» в Пушкино начнут получать ключи от квартир уже в августе.