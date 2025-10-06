Больные, бездомные, обманутые: пленный боец рассказал, кого набирают в ряды ВСУ
Пленный Вирек: в украинскую армию берут даже бомжей
В распространенном Минобороны РФ видео военнопленный украинской армии Евгений Вирек заявил о непрозрачных методах мобилизации.
По его словам, его задержали сотрудники ТЦК по дороге на работу под предлогом оформления документов, после чего направили в военкомат.
Он утверждает, что медицинское освидетельствование носит формальный характер и длится всего 10-15 минут, без должного обследования. В результате, по словам Вирека, на службу призывают граждан с различными заболеваниями, а также людей без определенного места жительства.
«<…> есть и 50-летние... и больных очень много.<…> Болен, не болен - им все равно. Вот у меня астма, и меня взяли. И с ногами, и с сердцем проблемы.... Берут, кого попало, даже "бомжей" берут с улицы», — рассказал пленный.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ создали штурмовые роты из мобилизованных с заболеваниями.