Больные, бездомные, обманутые: пленный боец рассказал, кого набирают в ряды ВСУ

По его словам, его задержали сотрудники ТЦК по дороге на работу под предлогом оформления документов, после чего направили в военкомат.

Он утверждает, что медицинское освидетельствование носит формальный характер и длится всего 10-15 минут, без должного обследования. В результате, по словам Вирека, на службу призывают граждан с различными заболеваниями, а также людей без определенного места жительства.

«<…> есть и 50-летние... и больных очень много.<…> Болен, не болен - им все равно. Вот у меня астма, и меня взяли. И с ногами, и с сердцем проблемы.... Берут, кого попало, даже "бомжей" берут с улицы», — рассказал пленный.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ создали штурмовые роты из мобилизованных с заболеваниями.