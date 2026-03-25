Больше некому возить грузы: названы самые завидные водители на рынке труда

В России наблюдается парадоксальная ситуация: при общем росте успешности сдачи экзаменов на водительские права рынок столкнулся с острым дефицитом профессиональных водителей грузовиков. Данные МВД свидетельствуют о серьезных структурных изменениях в предпочтениях будущих автомобилистов, пишет « Коммерсантъ ».

По итогам 2025 года водительские удостоверения получили 1,36 миллиона граждан, что сопоставимо с показателями предыдущего года. Однако внутри этой статистики скрываются разнонаправленные тренды. Количество водителей, получивших права категории С и подкатегории С1, предназначенные для управления грузовиками и легкими грузовыми автомобилями, сократилось на 10 процентов по сравнению с 2024 годом. В то же время на 15 процентов выросло число обладателей мотоциклетных прав категорий А и А1.

Положительная динамика наблюдается в сдаче экзаменов. Доля успешно сдавших теоретическую часть впервые за долгое время достигла 42,9 процента, а практический экзамен в городе с первого раза сдают 19,5 процента кандидатов. Эксперты связывают это с повышением качества подготовки в автошколах после периода пристального внимания к их работе, а также с осознанным подходом граждан, которые знают о длинных очередях на пересдачу и стремятся пройти испытание сразу.

Падение интереса к грузовым категориям эксперты объясняют несколькими факторами. Во-первых, снижается престиж профессии водителя большегрузов. Несмотря на высокие зарплаты в отрасли, сопоставимый доход сегодня можно получить в сферах, не требующих столь высокой ответственности и специфических условий труда. Во-вторых, подготовка водителей категории С требует значительных затрат: расходы на топливо, содержание техники и полное выполнение программы могут достигать 100 тысяч рублей на одного курсанта, что доступно далеко не каждой автошколе.

Популярность мотоциклов, напротив, растет. Руководители профильных объединений отмечают, что двухколесный транспорт перестал восприниматься исключительно как опасное развлечение. Современные байки оснащены системами безопасности и стали более понятными в управлении, а качественная защитная экипировка существенно снизила риски травматизма. Мотоциклы все чаще рассматриваются как утилитарное средство для объезда пробок в мегаполисах.