Кино под звездами, гитара и караоке: в Серпухове официально стартовал пляжный сезон

Пляжные зоны Серпухова официально открыли летний сезон и уже принимают первых посетителей, сообщил глава муниципалитета Алексей Шимко. Техническое открытие состоялось на берегу реки Оки на двух популярных локациях, которые местные жители прозвали «Мальдивами» и «Гавайями».

Для отдыхающих, по информации администрации, работают кафе, беседки и оборудованные пляжные территории. Для маленьких гостей ежедневно организуют анимационные программы и мастер-классы, уточняется в сообщении. Пляжи открыты для посещения каждый день с 10 утра до 10 вечера. Вход на все зоны отдыха — свободный.

Как рассказал Алексей Шимко, в планах муниципалитета сделать предстоящий летний сезон более насыщенным и богатым на события по сравнению с прошлогодним. По пятницам и субботам для посетителей будут проводить вечерние мероприятия: песни под гитару, караоке и танцевальные вечера, перечислил глава. А с 12 числа в Серпухове стартует проект под названием «кинотеатр на открытом воздухе», добавил он.

Пляжный сезон также стартовал на острове Русский. Эта зона отдыха, по словам главы округа, является одной из самых известных в Подмосковье и традиционно пользуется большим спросом, как у жителей муниципалитета, так и у гостей из других городов.

«Проводите лето в Серпухове, и пусть сезон будет теплым, запоминающимся и ярким», — приводит слова Алексея Шимко пресс-служба.

Возрастное ограничение для посещения пляжных зон — 0+