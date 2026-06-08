Новая выплата: кто сможет получить 2 млн рублей после рождения третьего ребенка

В Общественной палате выступили с инициативой выплачивать отцам 2 млн рублей при рождении третьего ребенка. Средства предлагается направлять на улучшение жилищных условий, образование детей и другие семейные нужды. В России предложили запустить новую меру поддержки многодетных семей — отцовский капитал в размере 2 млн рублей. С такой инициативой на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко, пишет РИА Новости.

Кто сможет получить выплату

Согласно предложению, право на получение 2 млн рублей появится у отцов после рождения третьего ребенка. При этом мера должна распространяться только на семьи, в которых трое и более детей родились в зарегистрированном браке.

По расчетам автора инициативы, выделенной суммы будет достаточно для приобретения дополнительных 18 квадратных метров жилья. Ожидается, что такая поддержка поможет многодетным семьям улучшить жилищные условия и одновременно окажет положительное влияние на рынок недвижимости.

На что можно будет потратить средства

Предполагается, что отцовский капитал можно будет использовать не только для покупки жилья. Средства также предлагают направлять на образование детей, ремонт квартиры, благоустройство дома или приобретение семейного автомобиля.

Почему выплату предлагают предоставлять отцам

Авторы инициативы отмечают, что после появления третьего ребенка многие женщины временно прекращают трудовую деятельность. С рождением четвертого ребенка доля таких случаев становится еще выше. В результате основная финансовая ответственность за содержание семьи чаще всего ложится на отца, поэтому выплату предлагается оформлять именно на мужчину.

Какой эффект ожидают от новой меры

По мнению инициаторов, программа сможет одновременно поддержать рождаемость и стимулировать экономическую активность. В качестве примера приводится опыт Сахалинской области, где региональные меры поддержки семей способствовали росту числа рождений за несколько лет.

Эксперты считают, что массовое использование подобных выплат для приобретения жилья может стать дополнительным фактором развития строительной отрасли и рынка недвижимости.