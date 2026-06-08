Одно неверное действие может привести к полной блокировке смартфона: новый вирус атакует смартфоны

Владельцев Android-смартфонов предупредили о новой киберугрозе. По данным МВД России, злоумышленники начали активно распространять вредоносное программное обеспечение Drama RAT, которое позволяет удаленно управлять устройством, получать доступ к конфиденциальной информации и блокировать телефон, пишет Южный автомобиль.

Как распространяется вредоносная программа

Мошенники используют мессенджеры, SMS-сообщения и электронную почту для рассылки зараженных файлов. Пользователям предлагают установить приложения под видом бесплатного доступа к ChatGPT, сервисам для прослушивания музыки, VPN-программам или дополнениям для Minecraft.

Также вредоносные файлы могут скрываться под названиями, связанными с документами и финансовыми операциями, например декларациями или счетами на оплату.

Как действует Drama RAT

После установки приложение маскируется под обычное обновление и запрашивает дополнительные разрешения. Затем на устройство незаметно загружается основной вредоносный модуль.

Особую опасность представляет получение доступа к Службе специальных возможностей Android. После предоставления таких прав программа способна отслеживать действия пользователя, перехватывать пароли, читать сообщения и выполнять команды от имени владельца смартфона.

Кроме того, троян может инициировать установку PIN-кода, что дает злоумышленникам возможность в любой момент заблокировать устройство и лишить пользователя доступа к его содержимому.

Почему вирус трудно обнаружить

Эксперты отмечают, что значительная часть вредоносного кода хранится в зашифрованном виде и активируется непосредственно в оперативной памяти. Такой механизм помогает обходить стандартные средства проверки и затрудняет выявление угрозы.

Дополнительную сложность создает защищенная система связи с управляющими серверами, которая скрывает вредоносную активность от средств мониторинга.

Что делать при подозрении на заражение

Специалисты рекомендуют не пытаться удалять подозрительное приложение обычным способом, поскольку вирус может заблокировать такую возможность.

В случае подозрения на заражение необходимо загрузить устройство в безопасном режиме, выполнить сброс до заводских настроек через Recovery Mode, а также сменить пароли от важных сервисов с другого устройства.

Дополнительно рекомендуется временно заблокировать банковские карты, проверить последние финансовые операции и сообщить о происшествии в правоохранительные органы.

Как снизить риск заражения

Для защиты устройства специалисты советуют устанавливать приложения исключительно из официальных магазинов и внимательно изучать перечень запрашиваемых разрешений.

Особое внимание следует уделять программам, которые требуют доступ к специальным возможностям системы, микрофону или камере без очевидной необходимости. Также полезно регулярно проверять активные службы специальных возможностей и использовать антивирусное программное обеспечение.

Эксперты напоминают, что большинство случаев заражения происходит после самостоятельной установки пользователями подозрительных приложений и предоставления им расширенных прав доступа.