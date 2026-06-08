В Подмосковье электронной услугой для опекунов воспользовались порядка 15 тыс. раз

На портале госуслуг региона с начала 2026 года зафиксировано около 15 тыс. обращений за электронной услугой, предназначенной для опекунов. Речь идет о подаче отчета об имуществе подопечного. Такие сведения предоставила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться сервисом «Отчет опекуна (попечителя)» можно в разделе «Семья» (подраздел «Опека и попечительство») регионального портала. Для оформления потребуется авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА, затем заполнить электронную форму и прикрепить к ней необходимые подтверждающие документы.

В ежегодном отчете требуется отразить данные о том, как хранится и используется имущество подопечного, каким образом им распоряжаются, а также привести сведения о доходах и расходах, связанных с этим имуществом. Подать такой отчет нужно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. Если же опекуна освобождают от исполнения обязанностей, предоставить сведения об имуществе необходимо в 3-дневный срок.

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