Букмекерам запретят скрывать правду: что изменится с марта 2026 года

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который радикально изменит работу букмекерских контор и тотализаторов с 1 марта 2026 года. Инициатива правительства направлена на борьбу с патологической зависимостью от азартных игр среди россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, при входе в любую букмекерскую контору или пункт приема ставок теперь обязательно появится информация о реальных рисках участия в азартных играх и возможных негативных последствиях. Рядом с предупреждением разместят QR-код, который приведет на сайт с данными об альтернативных способах инвестирования денег — более безопасных для кошелька и психики.

Реклама букмекеров тоже претерпит серьезные изменения. Каждое объявление должно содержать прямое предупреждение о том, что выигрыш не гарантирован, а участие в ставках может обернуться полной потерей средств и даже нанести урон здоровью. В радиорекламе такое предупреждение займет минимум три секунды, в телевизионной — пять секунд и не менее 7% площади экрана. Для остальных форматов рекламы предусмотрено выделение не менее 10% пространства под обязательное предостережение.

Такие меры призваны снизить число людей, страдающих от игровой зависимости, и заставить потенциальных игроков трезво оценивать риски перед размещением ставок.

