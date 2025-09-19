Бывшая домработница Пугачевой осталась без крова после телефонного звонка мошенников

Как пояснила пострадавшая, она уже написала заявление в правоохранительные органы о незаконном отчуждении ее однокомнатной квартиры в марьинской многоэтажке. Инцидент начался с телефонного звонка примерно месяц назад: незнакомец предупредил ее о возможном взломе аккаунта на портале «Госуслуги», а затем убедил сообщить реквизиты банковских карт. Дороднова не придала тому разговору значения, однако в середине сентября, приехав в жилищную контору для оплаты коммунальных услуг, с ужасом узнала, что ее квартира теперь принадлежит другому человеку. Имя нового владельца женщине отказываются называть.

Пенсионерка предполагает, что тот самый мужчина, звонивший ей в конце августа, может быть причастен к мошеннической схеме с недвижимостью. Дороднова признается, что произошедшее стало для нее огромным шоком, поскольку она всегда тщательно следила за безопасностью и никогда не впускала в дом посторонних. Сейчас женщина не знает, куда ей обратиться за помощью.

«Полиция разберется. Я сразу обратилась к адвокату Елене Калиничивой. (...) Мы будем судиться, естественно», — поделилась информацией Дороднова.

«К родственникам, наверное, поеду, но их тоже не хочется стеснять. У меня огромная просьба ко всем добрым людям, помогите, пожалуйста, разобраться в моей непростой ситуации, чтобы я не осталась без крыши над головой», — попросила бывшая домработница Пугачевой.

