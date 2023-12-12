Бывший главврач «Матросской тишины» получил семь лет за фиктивные диагнозы

Также ему два года запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Кравченко получил срок за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия. Он диагностировал у заключенных тяжелые заболевания, которых на самом деле не было.

Изначально следствие предполагало, что Кравченко ставил фиктивные диагнозы за деньги. Однако обвинение во взятках доказать не удалось, и статью в отношении врача переквалифицировали. По новой версии обвинения, Кравченко превратно понял рекомендации руководства СИЗО о снижении числа заключенных и выпустил на свободу по медицинским показаниям четырех заключенных.

Кравченко своей вины не признал.