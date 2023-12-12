Бывший главврач «Матросской тишины» получил семь лет за фиктивные диагнозы
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Преображенский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главрача следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко.
Также ему два года запрещено заниматься медицинской деятельностью.
Кравченко получил срок за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия. Он диагностировал у заключенных тяжелые заболевания, которых на самом деле не было.
Изначально следствие предполагало, что Кравченко ставил фиктивные диагнозы за деньги. Однако обвинение во взятках доказать не удалось, и статью в отношении врача переквалифицировали. По новой версии обвинения, Кравченко превратно понял рекомендации руководства СИЗО о снижении числа заключенных и выпустил на свободу по медицинским показаниям четырех заключенных.
Кравченко своей вины не признал.