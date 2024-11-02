Бывший мэр-взяточник Нового Уренгоя Воронов попросился на СВО

Экс-глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов, которому следствие вменяет получение взятки в крупной денежной сумме, подал прошение в Единый пункт отбора на контрактную службу ВС РФ, чтобы отправиться защищать родину в зону проводимой СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Воронова на стадии следствия Вячеслава Земчихина.

В беседе с журналистами представитель Воронова подчеркнул, что его подзащитный без ложной скромности — настоящий патриот своей родины и «искренне уверен, что вместо нахождения в следственном изоляторе сможет принести пользу своей стране на поле боя».

«Мы не видим препятствий для реализации заявления», — заключил Земчихин, добавив, что данная инициатива полностью вписывается в действующее российское законодательство.

От каких-либо других комментариев по уголовному делу Воронова его адвокат воздержался.

Андрей Воронов с 2018 года являлся замгубернатора ЯНАО. После чего осенью 2020-го был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020-го. Летом нынешнего года чиновник был задержан. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.