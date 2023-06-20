Бывший тренер сборной России объяснил, как бороться с расизмом в футболе

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о существующей проблеме расизма в футболе и подчеркнул, что необходимо начинать борьбу с ней еще с раннего возраста. Он отметил, что расизм не только несправедлив, но и вызывает много боли и страдания. Но, к сожалению, быстрого решения этой проблемы на данный момент просто не существует.

Игнатьев считает, что воспитание детей в духе коллективизма и дружбы является ключевым фактором в борьбе с расизмом. Кроме того, он высказал мнение, что не только сами футболисты, но и целые команды должны нести ответственность за проявления нетерпимости в отношении расы того или иного человека. Игнатьев также подчеркнул, что борьба с расизмом - это задача всего общества, и каждый должен сделать свой вклад в этот процесс.