Часы тикают быстрее у мужчин: в Минздраве назвали возраст, после которого сложно стать отцом

Министерство здравоохранения опубликовало методические рекомендации, касающиеся репродуктивной диспансеризации, в которых содержатся важные данные о влиянии возраста мужчины на фертильность. Согласно документу, после достижения отцом 35 лет шансы на появление живого ребенка снижаются вдвое, пишет ТАСС .

В ведомстве подчеркнули, что эта тенденция сохраняется даже в случае применения вспомогательных репродуктивных технологий. Экстракорпоральное оплодотворение не повышает вероятность благополучного исхода, если возраст будущего отца перешагнул указанный порог.

Ключевым фактором сохранения мужского репродуктивного потенциала специалисты называют раннее выявление возможных нарушений. Сложность ситуации заключается в том, что проблемы зачастую обнаруживаются у пациентов, которые не предъявляют никаких жалоб со стороны репродуктивной системы. В связи с этим в Минздраве акцентируют внимание на необходимости всесторонней диагностики мужского здоровья.

Ранее в ведомстве также утвердили положения, касающиеся женской репродуктивной диспансеризации, согласно которым пациенток, не планирующих беременность, направляют на консультацию к медицинскому психологу.