Человек-паук из Гринвилла стал героем после спасения двух человек

Согласно информации MSN, в США парень, одетый в костюм Человека-паука, пришел на помощь двум людям, оказавшимся в затруднительном положении на водопаде.

В Гринвилле, Южная Каролина, объявился свой собственный герой в костюме Человека-паука. 18-летний юноша регулярно патрулирует город, облачившись в образ известного супергероя. Недавно он вовремя оказался рядом и помог тем, кто нуждался в помощи.

В тот день молодой человек, как обычно, прослушивал частоты экстренных служб и услышал о том, что двум людям поблизости требуется спасение.

«Я увидел, как один из них чуть не поскользнулся и не упал, и подумал: «Ну, пора идти». Я нашел место и перепрыгнул через камни, чтобы добраться туда. К счастью, там было углубление, куда я мог поставить ноги и опереться. А потом они схватили меня за руку, и я вытянул их наверх», — поделился молодой человек.

В обычные дни этот местный герой заботится о чистоте своего города, собирая мусор, а также с удовольствием фотографируется с поклонниками, встречающимися ему на улицах.

Известно, что он уже принимал участие в предотвращении ограбления магазина и останавливал уличные драки в центре города, что принесло ему популярность в соцсетях. После последнего случая молодой человек решил патрулировать улицы преимущественно в ночное время суток.

