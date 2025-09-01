Жители Подмосковья бьют тревогу из-за юных подражателей Человека-паука

В Сети обсуждают детей-экстремалов, которые спускаются с крыш одноэтажных построек и балансируют на перилах балконов значительной высоты. По сообщениям местных жителей, в микрорайоне Пригород Лесное такие игры стали регулярными.

Обеспокоенные очевидцы в интернете призвали родителей обратить внимание на досуг подростков и провести с ними разъяснительные беседы о правилах безопасности. Психолог Юлия Николаева, комментируя ситуацию, утверждает, что подобное поведение коренится в естественных для подросткового возраста потребностях. По ее словам, у детей появляется желание испытать себя, проверить границы своих возможностей и получить порцию адреналина. Специалист назвала это частью формирования личности ребенка, в которой также формируется способность оценивать риск.

По словам эксперта, ключевая стратегия для взрослых — не запреты, которые могут лишь подстегнуть интерес, а открытый диалог. Николаева рекомендует спокойно и наглядно объяснить все возможные последствия экстремальных игр без подготовки и страховочного оборудования. Важно перенаправить энергию детей в безопасное русло и предложить альтернативные способы проявить ловкость и смелость, например записать ребенка в секцию скалолазания, паркура или единоборств. Такие разговоры, подкрепленные вниманием и доверием, помогают сформировать у подростков осознанное отношение к риску и ответственность за свои решения.

Ранее коуч раскрыл секреты быстрой адаптации школьников, перечислив разные методики.